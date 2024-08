SDP:n Eloranta: Yksityisen kopioinnin korvausten uudistustaan kiirehtimällä hallitus välttäisi leikkaukset luoville aloille

– Yksityisen kopioinnin hyvitys on korvausta luovan alan tekijöille siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida teoksia omaan käyttöönsä. Se on vuodesta 2015 pysynyt samassa 11 miljoonan euron tasossa. Inflaatio on syönyt hyvityksen reaaliarvosta jo ison loven ja nyt hallitus on puolittamassa hyvityksen tason. Nykyinen taso ei korvaa edes neljännestä arvioidusta 46 miljoonan euron vuosittaisesta menetyksestä ja hallitus aikoo entisestään heikentää hyvitystä. Tämä on yksi hallituksen suurimmista yksittäisistä kulttuurileikkauksista, joka on suoraan pois luovien alojen ammattilaisten lompakosta. Hallitus saisi aikaan suuremman säästön ilman taiteilijoiden kurittamista uudistamalla järjestelmän pikaisesti, Eloranta toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti 8.8.2024 aloittavansa selvityksen hyvitysjärjestelmän uudistamisesta. Eloranta pitää erikoisena, että ennen selvityksen valmistumista hallitus suunnittelee hyvitykseen näin rajua leikkausta.

– Näin merkittävän muutoksen tekeminen hyvitykseen vie pohjaa vasta aluillaan olevalta selvitystyöltä. Leikkauksella hallitus väheksyy omaa uudistushankettaan ja asettaa Suomen taidekentän eriarvoiseen asemaan muun Euroopan kanssa. Meidän olisi aika ottaa mallia muualta Euroopasta ja siirtyä järjestelmään, jossa kuluttajilta peritään pieni maksu tallentamiseen käytettävien alustojen ja laitteiden, esimerkiksi älypuhelimien hinnoissa. Näin maksu kohdentuisi paremmin yksityistä kopiointia käyttäville ja luovan työn tekijät voisivat saada nykyistä alimitoitettua tasoa korkeamman korvauksen. Samalla valtion budjetista vapautuisi 11 miljoonaa euroa muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi osa kulttuuriin suunnitelluista leikkauksista voitaisiin jättää tekemättä, Eloranta vaatii.