SDP:n Kimmo Kiljunen: Miksi nuorisojärjestöt haluavat kurjistaa isovanhempien elämää?

SDP:n Eloranta: Hallituksen Itämeri-politiikka kaipaa enemmän tekoja Saaristomerellä 29.8.2024 14:51:54 EEST | Tiedote

Itämeremme tila on edelleen pääosin heikko, vaikka pientä paranemista on nähtävissä. Tänään 29.8. vietettävänä Itämeripäivänä eduskunnan Saaristomeriryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) haluaa muistuttaa, että Saaristomeri on edelleen Suomen viimeinen hotspot-alue Itämeren suojelukomissio Helcomin listalla. Eloranta vaati hallitusta löytämään riittävät varat Saaristomeriohjelman toimien täysimääräiseen rahoittamiseen ja vaikuttamaan rahoituksen saamiseksi myös Euroopan unionilta.