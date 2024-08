Turku Energian kaukolämmön syyshinta säilyy edellisvuoden tasolla

Turku Energian myymän kaukolämmön syyshinta on julkaistu ja se astuu voimaan 1.9.2024. Kaukolämmön veroton syyshinta on hieman edellisvuotta pienempi ollen 70,57 €/MWh (syys-marraskuu 2023: 71,42 €/MWh). Verollinen hinta on sama kuin viime vuoden syyshinta ollen 88,57 €/MWh, alv. 25,5 % (88,57 €/MWh).