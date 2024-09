Marttojen ja Fiskarsin yhteistyönä syntyi Pannukoulu

Kesän sesonkikasvikset tuovat makua, terveyttä ja kestävyyttä ruokavalioon 2.7.2024 06:30:00 EEST | Tiedote

Suomalaisten lihankulutus on yhä korkealla, vaikka kasvisten terveys- ja ympäristöhyödyt ovat hyvin tiedossa. Suomalaisten kasvisten käyttö on edelleen vähäistä – 14 % miehistä ja 22 % naisista syö riittävästi kasviksia (Finnravinto 2017). Marttaliiton kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen rohkaisee suomalaisia lisäämään kasviksia ruokavalioonsa erityisesti kesällä. Sesonkikasviksia on nyt runsaasti saatavilla ja niiden hinta on edullinen – syitä suosia niitä siis riittää.