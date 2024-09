Aviador mukana Helmet-kirjastojen ekaluokkalaiskampanjassa

Ruotokuvia – sadunomaisuutta ja kipeitä mielenmaisemia 20.8.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Anna Aittomäen runokokoelma Ruotokuvia on julkaistu Aviadorin kustantamana. Röntgenkuvassa näkyy: puuttuu ihmisluinen tuki. Tilalla on ahvenen ruoto, tai mahdollisesti silakan, selkäevästä puuttuvat piikit. Proosarunoissa liikutaan ihmisen ja muun maailman rajapinnoilla ja todellisuus laajenee moneen suuntaan. Suru huuhtoutuu vieraaseen veteen, sydämen eteisessä kasvaa siilipesue. Sadunomaisissa ja tarkoissa runoissa sukelletaan pinnan alle kipeisiinkin mielenmaisemiin, unohtamatta pullaa. Anna Aittomäki (s. 1972) on kielen ammattilainen, kirjallisuusterapiaohjaaja ja kouluttaja, joka kirjoittamisen lisäksi rakastaa musisointia ja avovedessä uiskentelua. Ruotokuvia on hänen esikoiskokoelmansa. AITTOMÄKI, ANNA : Ruotokuvia 90 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523812536 Ilmestymisaika: Elokuu 2024