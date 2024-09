Säeromaani Veneleikki kuvaa perhedynamiikkaa – sen avuttomuutta ja kauneutta

Suojelusenkeli tarkastelee rajaa vakoilun ja suojelun välillä 19.8.2024 12:00:00 EEST | Tiedote

Anu Vidgrénin romaani Suojelusenkeli on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Perheen idyllinen lomamatka Dubaissa saa säröjä, kun ympärillä alkaa tapahtua outoja. Kehittyneen kasvojentunnistustekniikan maassa todellisuus ja mielikuvitus sekoittuvat, kun Coco ja Frank perheineen huomaavat tulevansa seuratuksi. Mistä kaikki johtuu, ja miten siihen tulisi reagoida? Entä kuka on heidän liepeillään liikkuva Cocon kaksoisolento, ja mitä tekemistä hänellä on kaiken kanssa? Vakoilun värittämä tarina avautuu hiljalleen ja jättää auki kysymyksen: mitä oikein tapahtui? Anu Vidgren (s. 1975) on helsinkiläinen yrittäjä, joka on asunut elämänsä aikana viidessä maassa. Tosielämästä inspiraationsa saanut Suojelusenkeli on Anu Vidgrenin esikoisteos. VIDGRÉN, ANU : Suojelusenkeli 208 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789527584637 Ilmestymisaika: Elokuu 2024 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvos