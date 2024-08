Kaukolämpövuoto Naantalin keskustassa

Turku Energian kaukolämpöverkossa on havaittu vuoto Naantalin keskustassa Prikitankadulla. Vuoto aiheuttaa häiriöitä kaukolämmön jakeluun sekä käyttöveden lämmitykseen vuotoalueen sisällä. Vuotokohta on paikallistettu ja korjaus on käynnissä.