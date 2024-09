Wpd:n Suomen suurin rakennettu tuulivoimapuisto Pyhäjoella kutsuu avajaisiin 7.9.2024

Karhunnevankankaan tuulivoimapuisto on wpd Suomi Oy:n kehittämä ja rakennuttama tuulivoimapuisto, joka valmistui vuonna 2023. Siellä on yhteensä 33 voimalaa ja sen kokonaisteho on 188 MW.

Wpd Suomi Oy:n varatoimitusjohtaja Mattias Järvinen toimi puiston kehitys- ja rakennusaikana myös Karhunnevankankaan hankkeen vetäjänä ja on erittäin tyytyväinen lopputulokseen.

- Karhunnevankankaan tuulivoimapuisto on wpd Suomi Oy:n tämänhetkinen eräänlainen lippulaiva. Puisto suunniteltiin ja rakennettiin hyvässä yhteistyössä kunnan, maanomistajien sekä paikallisten yhdistysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa, mistä heille lämpimät kiitokset. Olemme erityisen kiitollisia Pyhäjoen kunnalle, joka on ollut suunnittelemassa kanssamme näitä tulevia syyskuun avajaisia. Toivommekin, että paikalliset asukkaat ja muut kiinnostuneet ilmoittautuvat runsain joukoin tapahtumaan ja pääsevät hienon avajaisohjelman lisäksi näkemään, miten suuri tuulivoimapuisto toimii.

Tapahtumapaikka on Saukkolan metsätien varrella olevan tuulivoimapuiston työmaatoimiston alueella, ja se on noin 17 kilometrin päässä Pyhäjoen keskustasta ja noin 8 kilometriä Yppäristä. Paikan päälle on linja-autokuljetukset Pyhäjoen keskustasta sekä Yppärin koulun pihalta. Tarkemmat tiedot bussien lähtöajoista löytyvät ilmoittautumissivulta. Tapahtuma on maksuton.

Tapahtuma vaatii Ilmoittautumisen os. https://www.wpd.fi/karhunnevankankaan_avajaiset/



Lisätiedot:

Viestintäjohtaja Sari Krappe, s.krappe@wpd.fi, p. 040 562 0040

Varatoimitusjohtaja Mattias Järvinen, m.jarvinen@wpd.fi, p. 050 312 0295