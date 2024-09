Apinarokon ruotsinkielinen nimi Suomessa on mpox, ei m-koppor

THL ja STM käyttävät apinarokosta vastedes nimitystä m-rokko 23.8.2024 15:45:16 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käyttävät apinarokosta vastedes nimitystä m-rokko, suomenruotsiksi m-koppor. M-kirjain viittaa sanaan mpox, joka on taudin englanninkielinen nimitys. Maailman terveysjärjestö WHO suositteli jo loppuvuodesta 2022, että monkeypox (suomeksi apinarokko) korvataan termin aiheuttaman stigman vuoksi nimityksellä mpox. ”Myös Suomessa apinarokko-sanaa on käytetty leimaavasti. On tärkeää päästä eroon nimen aiheuttamasta stigmasta ja häivyttää sana apina tai siihen viittaava kirjain a. Tämän vuoksi käytämme taudista vastedes nimitystä m-rokko, emmekä esimerkiksi nimitystä a-rokko”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg. Taudin aiheuttajaviruksesta THL ja STM käyttävät vastedes myös kansainvälisessä käytössä olevaa lyhennettä MPXV, joka viittaa vanhaan englanninkieliseen nimeen monkeypox virus. Apinarokko on saanut alun perin nimensä siitä, että virus löydettiin vangituista apinoista vuonna 1958. Apinat ovat i