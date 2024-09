Istanbul sykkii syysauringossa – koe Turkin metropoli kaukana sesonkiajan tungoksesta

Turkki on vaeltajan paratiisi – viisi vaellusreittiä Turkissa 20.8.2024 09:50:00 EEST | Tiedote

Tiesitkö, että Turkissa on paljon kauniita vaellusreittejä? Monet reiteistä kulkevat koskemattoman erämaan halki, sekä pitkin Anatolian sivilisaatioiden muinaisia reittejä. Ne tarjoavat välähdyksiä menneisyydestä – loistavista lyykialaisten, carialaisten, heettiläisten ja fryygialaisten valtakunnista. Luontoalueilla voit tarkkailla villieläimiä, ottaa upeita luontokuvia ja osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Reitit on nyt merkitty ja niiden mukavuutta on lisätty retkeilijöitä varten. Liity seuraan vaeltamaan Egeanmereltä Välimerelle ja Keski-Anatoliaan!