Museoviraston avustushaku kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin avattu – hae 15.10.2024 klo 15 mennessä

Museovirasto aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut 22.8.2024 15:30:00 EEST | Tiedote

Museovirasto aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on 3,2 miljoonan euron toimintamenojen alentaminen vuodelle 2025. Viraston toiminnan nettomenojen budjettiarvio ensi vuodelle on ollut 27 305 000 euroa. Alijäämä muodostuu pysyvästä kehysvajeesta, virastolle osoitetusta vuoteen 2025 kohdistuvasta kertaleikkauksesta sekä siitä, että jo laajentuvaan Kansallismuseo-rakennukseen liittyvän toiminnan rahoitusta ei ole vielä myönnetty. Museovirasto neuvottelee enintään 30 henkilötyövuoden irtisanomisesta, enintään 150 henkilön lomauttamisesta, ja lisäksi leikkaus- ja sopeutustavoitteen ratkaisuja etsitään muista kustannuksista. Museoviraston henkilötyömäärä on noin 315 henkilötyövuotta, joista vakituisia vakansseja on noin 220. Lisäksi virasto työllistää kymmeniä määräaikaisia projektityöntekijöitä sekä vuosittain yli sata kausityöntekijää.