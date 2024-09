Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan 3.9. kokouksesta

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 3.9.2024 30.8.2024 09:30:33 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 3. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa vuoden 2024 talousarvion toinen toteutumisennuste ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2025 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2026-27. Tilahankkeista esityslistalla on päätös Malmilla osoitteeseen Kirkonkyläntie 17 sijoittuvien Malmin peruskoulun ja päiväkoti Takataskun sekä Ylä-Malmin korvaavan päiväkodin uudisrakennuksen ja osittaisen perusparannuksen tarveselvityksestä Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.