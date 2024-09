Tiina Taipale kirjoitti esikoisromaanin synteettisistä kumppaneista, jollainen meillä kaikilla saattaa tulevaisuudessa olla

Uutuuskirja Oishii johdattelee japanilaisen kotiruuan äärelle 23.8.2024 12:47:16 EEST | Tiedote

Suomalaiset tuntevat jo sushin ja raamenin, mutta millaista on japanilainen kotiruoka? Heikki Valkaman ruokakirja Oishii on pullollaan helppoja, houkuttelevia reseptejä, joiden valmistus onnistuu kotikeittiössä. Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa tiistaina 27.8.