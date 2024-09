EK: Katse kasvuun – julkisen talouden sopeuttaminen välttämätöntä

MEDIAKUTSU 3.9. – Investointiluvituksen reformi ja dataikkunan puolivuotisluvut 30.8.2024 08:30:00 EEST | Kutsu

Aika: ti 3.9. klo 11 - 12 Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Investointiluvituksen uudistaminen on yksi hallitusohjelman kunnianhimoisimpia reformeja elinkeinoelämän kannalta. Sen onnistuminen vaikuttaa suoraan siihen, millainen sijaintipaikka Suomi on jatkossa teollisuudelle ja kuinka onnistumme ilmastokäänteessä. Ympäristöministeriön johdolla valmisteltavan uudistuksen valmistelussa on edessä ratkaiseva vaihe. Tervetuloa kuulemaan EK:n arvioita: Millaiseksi Suomen tuleva investointilupajärjestelmä on muodostumassa? Toteutuuko yhden luukun lupa-asiointi vihdoin? Mikä muuttuu yritysten kannalta? Mikä on hankevalmistelun vaihe – mitä isoja valintoja on nyt edessä? Mikä ratkaisee reformin onnistumisen ja mitä huolia jatkovalmisteluun liittyy? Mikä on kiinnostavinta seurattavaa syksyllä 2024? Infon toisena aiheena on EK:n ylläpitämä vihreiden investointien dataikkuna, joka tarjoaa seurantatietoa teollisuuden ja energia-alan hankkeiden etenemisestä. Julkistamme uudet puolivuotisluv