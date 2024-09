Kun vielä on pimeä – runoja hiljaisuudesta ja yksinäisyydestä

Tiina Hallikaisen runokokoelma Kun on vielä pimeä on julkaistu Aviadorin kustantamana.

keskellä ei mitään on paikka siinä missä muussakin osaisit suunnistaa

Kun vielä on pimeä on Tiina Hallikaisen (s. 1983) toinen runokokoelma. Se on saanut alkunsa tyhjyyden kaipuusta ja kammosta. Runot ovat paitsi hiljaisuutta ja yksinäisyyttä, myös rakkaudentunnustus valaille sekä se hetki ennen luomista, jolloin kaikki on avaraa ja mahdollista.

Hallikainen on runoilija ja teologi. Hänen ekoteologinen esikoisteoksensa Muistiinpuut (Basam Books) ilmestyi 2021. Muistiinpuista kirjoitettiin näin:

"Hallikainen hyödyntää häkellyttävän taidokkaasti Raamatun viisauskirjallisuutta luoden teologina ja runoilijana ainutlaatuisen eheää ja koloniaalisista rakenteista purkavaa raamatuntulkintaa ja poetiikkaa, jota - käsi sydämellä - ani harva Suomessa pystyy uskottavasti luoda. Ja mikä hämmästyttävintä, dystopiasta versoo lohdullisuus, joka kuiskaa: vielä ei ole liian myöhäistä." –Helga West, Runografi

HALLIKAINEN, TIINA : Kun on vielä pimeä

96 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523813106

Ilmestymisaika: Syyskuu 2024

