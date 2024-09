Suomen johtavat infrarakentajat yhdistivät voimansa – Kreaten ja GRK:n ryhmittymä voitti Vantaan ratikan itäosan kilpailutuksen

Vantaan ratikan rakentaminen jakaantuu kahteen allianssiin, jotka kilpailutettiin samanaikaisesti. Vantaan kaupunkitilalautakunnan päätöksen mukaan GRK:n ja Kreaten muodostama ryhmittymä toteuttaa itäosan rakentamisen välillä Tikkurila–Länsimäki.

Allianssiin kuuluvat myös eri kilpailutuksella valitut suunnittelijaosapuolet AFRY Finland, Sweco Finland ja WSP Finland. Toinen allianssi vastaa ratikkahankkeen länsiosasta välillä Lentoasema–Tikkurila.

– Itäosan allianssissa on valtava määrä osaamista ja kokemusta, jota hyödynnämme hankkeen parhaaksi. Allianssimallisissa hankkeissa on mahdollista optimoida nopeastikin ratkaisuja, jotka parantavat projektin laatua, vastuullisuutta ja kustannustehokkuutta sekä pitävät yllä hyvää yhteishenkeä. Tekeminen perustuu yhteistyöhön ja avoimuuteen, summaa kilpailutuksessa mukana ollut Kreaten operatiivinen johtaja Sami Laakso.

Kilpailijoiden ensimmäinen yhteishanke

Historian ensimmäinen yhteistyöhanke GRK:n ja Kreaten välillä on käynnistynyt hyvin, kun yhteistyö kahden yhtiön osaajien välillä sujui kilpailutusvaiheessa erinomaisesti.

Itäosan allianssin projektipäällikkönä toimii Jonna Tuomiranta GRK:lta ja apulaisprojektipäällikkönä Sami Kari Kreatelta. Muu organisaatio kootaan yhtiöiden henkilöstöstä kehitysvaiheen aikana.

– Tarjousvaiheen alusta asti GRK:n ja Kreaten yhteistyö lähti sujumaan erinomaisesti. GREAT Vantaa -ryhmittymämme sisällä onnistuttiin tehokkaasti häivyttämään yritysten väliset rajat ja työskentelimme integroituneena tiiminä tarjouksen jättöön saakka. Meillä on hyvät lähtökohdat jatkaa samaa mallikkaasti alkanutta yhteistyötä pian alkavassa projektissa, kertoo Tuomiranta.

Ryhmittymä käynnistää hankkeen huippuvireessä

GRK ja Kreate ovat vahvistaneet rata- ja raideosaamistaan pitkäjänteisesti sekä jatkaneet henkilöstön rekrytointeja rakennusalan laskusuhdanteesta huolimatta. Kummallakin yhtiöllä on tavoitteena hakea kannattavaa kasvua rata- ja raiderakentamisen markkinasta sekä kehittää infrarakentamisesta kestävämpää.

– Keskitymme itäosan rakentamisessa tehokkuuden ja laadun lisäksi vastuulliseen tekemiseen. Vantaan kaupungilla on tavoitteet rakentamisen vähäpäästöisyydelle ja kestävyydelle, joihin rakentajina sitoudumme. Meillä on tarjota edistyneitä ratkaisuja rakentamiseen, kuten GRK:n tuottamaa biohiiltä ja Kreaten EEJ-hyväksyttyä KreMu-mursketta. Tavoitteena on resurssitehokkuus ja ympäristövaikutusten vähentäminen myös rakentamisessa, Laakso kertoo.

Monipuolista osaamista löytyy ympäristö- ja suunnittelupuolen lisäksi infra- ja raiderakentamisen allianssiurakoiden parista. Esimerkiksi GRK on ollut viimeksi mukana Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa, ja molempien yhtiöiden henkilöstöltä löytyy vankkaa kokemusta myös Raide-Jokerista.

– Meillä oli hyvä tekemisen meininki kilpailutuksen aikana ja porukka teki täysillä töitä yhteisen tavoitteemme eteen. Molemmista yhtiöistä löytyy vahvaa osaamista ja työnjako suunnitellaan niin, että henkilöstön ammattitaito tukee hankkeen kustannustehokasta toteuttamista ja tekemisen huippuvirettä, Tuomiranta lupaa.

Toteutus tasaosuuksilla

GRK:lla ja Kreatella on 50/50 osuus Vantaan ratikan noin 8,5 kilometrin mittaisen itäosan rakentamisesta. Hankkeeseen kuuluu raitiotiejärjestelmän lisäksi pysäkit, ajokaistat, pyörätiet, jalkakäytävät sekä maanalainen infra, kuten vesihuoltolinjat sekä pohjanvahvistukset. Lisäksi itäosalla toteutetaan uusia siltoja muun muassa Kehä III:n ja Porvoonväylän yli. Uudet raitiotiepysäkit ovat Kuusikko, Lahdenväylä, Kaskela, Hakunila, Hepokuja, Vaarala, Kuussilta, Fazerila, Rajakylä ja Länsimäki.

– Vantaan ratikka on Suomen mittakaavassa erittäin merkittävä infrahanke, joka tuo positiivista näkyvyyttä rakennusalalle luomalla muun muassa työpaikkoja. Hankkeen moninaiset vaikutukset näkyvät myös pitkällä aikavälillä, kun uusi liikenneyhteys tukee kaupungistumista ja kestävää kehitystä sekä houkuttelee investointeja reitin varrelle, summaa Tuomiranta.

Rakentamisen odotetaan alkavan 2025

Itä- ja länsiosien kehitysvaiheen sopimukset allekirjoitetaan, kun valtion rahoitus hankkeeseen on varmistunut ja Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut kaksi hanketta koskevaa valitusta. Tavoitteena on aloittaa kehitysvaihe syksyllä 2024, rakentaminen kehitysvaiheen jälkeen vuonna 2025 ja kaupallinen liikenne vuonna 2029.

Itäosan hankekokonaisuuden tavoitekustannus määritellään vasta vuonna 2025 laadittavaan toteutusvaiheen allianssisopimukseen. Vantaan kaupunki on tiedottanut, että Vantaan ratikan rakentamisen allianssihankinnan arvo on yhteensä noin 660 miljoonaa euroa.

– Hienoa, että ratikkahanke etenee nyt myös Vantaalla. Odotamme innolla yhteistyön ja merkittävän hankkeen käynnistymistä myös rakentamisen saralla, toteavat Laakso ja Tuomiranta yhteen ääneen.

Vantaan ratikam havainnekuvat:

Linkki havainnekuviin

Lisätiedot:

Jonna Tuomiranta, Vantaan ratikan itäosan projektipäällikkö, GRK, jonna.tuomiranta@grk.fi tai +358 50 539 3932





Sami Laakso, operatiivinen johtaja, Kreate, sami.laakso@kreate.fi tai +358 50 380 3105

Tietoja julkaisijoista

GRK rakentaa väyliä, teitä, raiteita ja siltoja. GRK on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva rakennusalan konserni. Liikevaihto vuonna 2023 oli 546 miljoonaa euroa.

GRK työllistää noin 1 000 ammattilaista.

Kreate tarjoaa rakentamisen ratkaisut siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Kreate toimii Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 320 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 500 ammattilaista. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

GRK ja Kreate ovat arvostettuja infra-alan yhtiöitä, jotka nousivat rakennusalan kärkisijoille tuoreessa T-median Luottamus&Maine-tutkimuksessa.