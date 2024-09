Vaasan yliopisto ja Microsoft sopivat strategisesta kumppanuudesta

Vaasan yliopiston laaja kampusremontti valmis – Tervahovi-rakennus uudistui opiskelun taloksi 5.9.2024 11:41:35 EEST | Tiedote

Vaasan yliopiston Tervahovi-rakennuksen uudistuksen valmistumisen myötä koko kampusremontti on tullut päätökseensä. Laajamittaisen remontin aikana on rakennettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen opiskelijoille ja henkilöstölle vetovoimaista kampusta, joka toimii avoimena kohtaamispaikkana myös kaupunkilaisille ja yhteistyökumppaneille. Vanhaa on hyödynnetty aina, kun se on ollut mahdollista, ja sovitettu yhteen uuden kanssa. Tavoitteena on ollut luoda kestävä kampus, jossa tilaa käytetään monipuolisesti ja tehokkaasti.