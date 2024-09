Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta vieraili Hämeenlinnassa keskiviikkona

Kanta-Hämeen keskussairaalassa jokaista sairaalahoitoon saapuvaa lasta odottaa sängyllä pehmolelu 30.8.2024 11:29:56 EEST | Tiedote

Osastonhoitaja Mari Kesälä on tuonut idean toimintatavasta Kantikseen aiemmasta työpaikastaan. –Meillä lastenosastolla 3A jokaisella lapsella on pehmolelu odottamassa sängyllä. Tämä on meille tärkeä käytäntö, koska pehmolelu voi tuoda lohtua ja helpottaa lasten oloa täällä sairaalassa. Lahjoittajien ottaessa yhteyttä, kerromme myös tästä toimintatavasta, jolloin meille saatetaan lahjoitetaan rahaa pehmoleluhankintoihin, Mari Kesälä kertoo.