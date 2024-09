Solita mukaan Euroopan puolustusrahaston navigointijärjestelmien kehittämishankkeeseen

Solita palkittiin Microsoftin vuoden tekoälyinnovaatiokumppanina 27.6.2024 12:00:00 EEST | Tiedote

Teknologia-, data- ja designyritys Solita on saanut Microsoft Partner of the Year 2024 on AI Innovation -palkinnon. Arvostettu palkinto myönnetään Solitalle, koska se on osoittanut edelläkävijyyttä ja saavuttanut erinomaisia tuloksia auttaessaan asiakkaita tekoälyn ja generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä.