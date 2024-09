Liedon uusi kuumasinkityslaitos mullistaa Suomen kuumasinkitysmarkkinan

Aurajoki Oy on vuonna 1967 perustettu metallien pintakäsittelypalveluihin ja infran teräsrakenteiden valmistamiseen erikoistunut yritys, joka on Suomen johtava alallaan. Yrityksen liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 180. Aurajoki Oy:n tehtaat sijaitsevat Aurassa, Turussa, Pirkkalassa, Lievestuoreella, Mikkelissä ja Saarijärvellä. Lisäksi yhtiöllä on yhteisyritys Daugmalessa Latviassa.