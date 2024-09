SDP:n Paula Werning: Ratamo-päätös on vuoden puhallus – hallituksen päätös halvaannuttaa hoidon Kouvolassa yöaikaan

SDP:n kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning on tyrmistynyt hallituksen päätöksestä, jonka mukaan Kouvolan Ratamon yöpäivystys voi jatkaa, mutta vain yleislääketieteen päivystyksen eli karsittuna kevytversiona ilman erikoissairaanhoidon palveluita.



Ratamokeskuksen yöpäivystyksen jatko on ollut vaakalaudalla alkuvuodesta lähtien, kun sairaala- ja päivystysverkkoselvitys julkaistiin ja perussuomalaisten ministeri Juuso otti epämääräisesti kantaa selvityksen esityksiin. Kevään mittaan neuvotteluja on käyty, selvityksiä on tehty ja toivo on elänyt siitä, että järki voittaisi. Etenkin perussuomalaiset ovat antaneet ymmärtää, että ovat päivystyksen jatkon kannalla.



Toimintojen supistaminen on märkä rätti alueen asukkaiden naamalle ja varsinainen silmänkääntötemppu perussuomalaisilta. Palvelut heikkenevät merkittävästi, kun akuuttilääketiede karsitaan päivystyksestä pois. Päivystyksen riisuttu versio tarkoittaa öisiä ambulanssikuljetuksia keskussairaalaan ja potilasturvallisuuden vaarantumista.



- Konkreettinen esimerkki on aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoito. Liuotushoidon aloittaminen ei onnistu ilman riittävää kuvantamismahdollisuutta eli TT-kuvaa ja tarvittavia laboratoriotutkimuksia. On myös tyypillistä, että aamuyöllä herätessä potilas huomaa oireet ja hakeutuu hoitoon. Yöllinen TT-kuvantamismahdollisuus ja riittävät laboratoriopalvelut ovat välttämättömiä potilaan hoidon kannalta. Ministerin vastaus jättää suuria kysymysmerkkejä ilmaan. Miten on ministeri Juuso, että pystytäänkö siis liuotushoito aloittamaan Ratamossa vai ei, kun tähän ei saanut minkäänlaista tolkkua tiedotustilaisuudessa, Werning kysyy.



Werningin mukaan karsittu päivystys ei ole myöskään vetovoimainen työpaikka. Uhka siitä, että osaavat ammattilaiset lähtevät pois paikkakunnalta, on todellinen. Hän puhuu kokemuksen äänellä.



– Olen itse toiminut vuosia Kouvolan päivystyksessä sairaanhoitajana, ja siksi tämä päätös koskettaa minua erityisen syvästi. Kouvolan yöpäivystyksen alasajo on henkilökohtaisesti hyvin raskasta ja sydäntä särkevää, sillä tiedän oman kokemukseni kautta, miten tärkeää ympärivuorokautinen hoito on alueen asukkaille. Tämä päätös ei ole vain palvelujen heikentämistä, vaan myös ihmisten turvallisuuden ja terveyden vaarantamista, kertoo Werning.



Hallitus toimii vastuuttomasti. Koko Kymenlaakson sairaalaverkko on toimiva kokonaisuus, jonka tasapaino tulee nyt keikahtamaan kesken sote-uudistuksen toimeenpanon. Alueelle olisi pitänyt turvata työrauha ja kunnioittaa paikallista asiantuntemusta parhaiden palveluverkkopäätösten tekemiseen. Kymenlaakson malli palvelee parhaiten kaksinapaisen maakunnan tarpeita.



- Kouvolan erityispiirteet, kuten sijainti, suuri asukasmäärä ja rooli Suomen suurimpana varuskuntakaupunkina, tekevät Kouvolan akuuttilääketieteen ympärivuorokautisesta päivystyksestä kriittisen palvelun ja säilyttämisen arvoisen nykyisellään. Ratamon päivystyksen supistaminen yleislääketieteen päivystykseksi on väestön kannalta suuri inhimillinen kustannus. Se heikentää ihmisten perusoikeuksia ja palvelujen saatavuutta sekä viivästyttää hoitoon pääsyä, Werning sanoo.



Hoidon aloittamisen viivästyminen tulee väistämättä heikentämään potilasturvallisuutta ja lisäämään myös kustannuksia. Päätös horjuttaa myös varautumista kriisi- ja poikkeusoloihin, sillä Kouvolan ja Kymenlaakson geopoliittinen merkitys Suomelle on erityinen.