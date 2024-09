Yrittäjägallup: Yrittäjien tyytyväisyys hallitukseen laskenut selvästi

Yrittäjien tyytyväisyys hallituksen toimintaa kohtaan on laskenut kesäkuun jälkeen yhdeksän prosenttiyksikköä, selviää Yrittäjägallupista. Tyytyväisiä oli elokuussa 45 prosenttia. Alkuvuonna tyytyväisiä oli vielä lähes 60 prosenttia.

– Selkein tyytymättömyyttä luova tekijä on hätäillen tehty alv:n korotus, joka ei antanut yrittäjille riittävää sopeutumisaikaa. Hallitus oli siinä kovakorvainen. Jotkut kokivat puolikkaan prosenttiyksikön (25,5 %) kiusantekona, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Monet yrittäjät eivät ole myöskään tyytyväisiä siihen, miten hallitus saa aikaan kasvua tukevia toimia ja tervehdyttää julkista taloutta. Molempien osalta odotetaan enemmän.

Sote-alalla toimivien yrittäjien tyytymättömyyttä lisää Soteri-sählinki ja hyvinvointialueiden kielteinen suhtautuminen yksityisiin toimijoihin.

– Monia harmittaa myös se, että kilpailua lisäävät toimet mm. sidosyksiköiden osalta eivät etene. Lisäksi paikallisen sopimisen osalta on odotettu laajempia sopimismahdollisuuksia varsinkin yrityksiin, joissa halutaan sopia koko henkilöstön voimin, Pentikäinen jatkaa.

Vaikka yrittäjien tyytyväisyys hallitukseen on laskenut, niin tyytyväisyys oppositiota kohtaan ei ole noussut, vaan on pysynyt 14 prosentissa.

Tyytymättömyys hallitukseen on tasaista eri yrittäjäryhmissä. Tyytyväisimpiä hallitusta kohtaan ovat yli kymmenen henkeä työllistävät, teollisuudessa toimivat ja yli 60-vuotiaat yrittäjät. Alhaisinta tyytyväisyys on yksinyrittäjillä, nuorilla yrittäjillä ja naisyrittäjillä. Miesyrittäjistä tyytyväisiä on 54 prosenttia mutta naisista vain 31 prosenttia.

– Moni yrittäjä on nyt odottavalla kannalla hallituksen suuntaan. Katsotaan, saako hallitus velkalaivan kääntymään ja talouden kasvuun. On selvää, että siihen tarvitaan vetoapua maailman markkinoilta ja EKP:ltä koronalennuksia, Pentikäinen sanoo.

– Investoinnit edellyttävät luottamusta, ja tämä luottamus nyt rakoilee. Tämä ei ole hyvä merkki.

Yrittäjägallupiin vastasi 14.–26. elokuuta 1 112 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Kokoomus ylivoimaisesti suosituin

Kokoomus on edelleen ylivoimaisesti suurin yrittäjäpuolue. Sitä äänestäisi 40 prosenttia yrittäjistä, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Kokoomuksen yrittäjäkannatus on kuitenkin hieman laskenut. Vielä kesäkuussa se oli 43 prosenttia.

Perussuomalaiset on toiseksi suosituin yrittäjäpuolue 12 prosentin ja keskusta kolmas kahdeksan prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus on hieman laskenut ja keskustan on hieman noussut. Muutokset ovat virhemarginaalin sisällä.

Mitä suurempi yritys yrittäjällä on, sitä varmemmin hän tukee kokoomusta. Keskusta on toiseksi suosituin yrittäjäpuolue Pohjois-Suomessa ja vihreät pääkaupunkiseudulla.

Naisyrittäjien parissa keskusta ja vihreät ovat suositumpia yrittäjäpuolueita kuin perussuomalaiset. Kokoomus on naisillakin selvä ykkönen.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 122 pk-yritysten edustajaa 14.−26.8.2024.

Tutkimustulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944