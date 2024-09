Vähän käytetty Rinki-ekopiste suljetaan Pukarossa

Uudenmaan alueella lopetetaan syyskuun aikana maksuton pakkausjätteiden lajitteluun tarkoitettu Rinki-ekopiste. Lopetettava piste sijaitsee Pukarossa osoitteessa Koivistontie 2.

Ekopiste lopetetaan pienten kertymämäärien vuoksi. ”Vähän käytettyjen pisteiden ylläpitäminen ei ole kannattavaa taloudellisesti eikä ympäristön kannalta”, Uudenmaan Rinki-ekopisteistä vastaava aluepäällikkö Jari Koivunen toteaa.

Ekopisteverkoston tehostamisen taustalla on halu lisätä muovipakkausten lajittelua. Tavoitteena on, että viimeistään vuoden 2025 aikana kaikilta Suomen Rinki-ekopisteiltä löytyy muovipakkausjätteen keräysastia. Tällä hetkellä muovipakkausten lajittelumahdollisuus on noin 1 000:lla Ringin yli 1 600 ekopisteestä.

”Suljemme joitain vähän käytettyjä ekopisteitä, joilla ei ole ollut muovinkeräysastiaa. Näin voimme panostaa muovipakkauskeräyksen edistämiseen”, Koivunen kertoo ja jatkaa: ”Ihmiset toivovat meiltä usein muovinlajittelumahdollisuutta lähiekopisteelleen. Viime kesänä lisäsimme Uudellemaalle 41 uutta keräyspistettä muovipakkauksille.”

Rinki-ekopisteverkosto palvelee kotitalouksien lajittelijoita

Kotitalouksille tarkoitetuille Rinki-ekopisteille voi tuoda maksutta kodin pakkausjätettä: kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia. Lisäksi Ringin kumppanit keräävät useilla ekopisteillä paperia ja vaatteita.

Rinki-ekopisteitä on ympäri Manner-Suomea Hangosta Utsjoelle. Kaikki Rinki-ekopisteet löytyvät osoitteessa rinkiin.fi/ekopisteet. Ringin verkkosivuilta löytyvät myös pakkausmateriaalien lajitteluohjeet.

Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen. Kierrätetyistä muovipakkauksista voidaan tehdä esimerkiksi muovipusseja, kartonkipakkauksista monenlaisia hylsyjä, lasipakkauksista lasipulloja ja metallista polkupyörän runkoja. Jokainen kierrätetty pakkaus on tärkeä.

Anna palautetta

Asukkaiden palaute Rinki-ekopisteiden toiminnasta on tärkeää. Rinki seuraa pisteiden täyttymistä ja siisteyttä päivittäin valvonnan ja punnitusten avulla. Jos ekopisteen keräyssäiliö on täynnä, siitä kannattaa ilmoittaa heti. Jätteitä ei tule jättää maahan.

Palautetta voi antaa Ringin maksuttomaan asiakaspalveluun numeroon 0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18) ja sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi. Palautetta voi antaa myös osoitteessa rinkiin.fi/asiakaspalvelu.