Esbo Segelförening on Purjehdusliigan mestari 2024

Robert Päkk SPV:n valmennuksen johtajaksi 4.9.2024 11:00:00 EEST | Tiedote

Robert Päkk on valittu Suomen Purjehdus ja Veneilyn valmennuksen johtajaksi. Päkk siirtyy uuteen tehtävään Suomen Olympiakomiteasta, jossa hän on toiminut psyykkisen valmennuksen vastuuasiantuntijana. Päkk aloittaa työt SPV:n kansainvälisen valmennustiimin ja Sailing Team Finlandin johtajana lokakuussa. Päätehtäviin kuuluu maajoukkueen lisäksi seuravalmennuksen kehittäminen jatkoluokissa, sekä asiantuntijatoiminnan koordinointi tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean, Urhean ja Kihun kanssa. - Odotan innolla uutta tehtävääni SPV:ssä ja STF:ssä. Organisaatiossa on upeita ihmisiä, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä viimeiset kolme vuotta - se oli pääasiallinen syyni hakea tätä tehtävää. Olen nauttinut yhteistyöstä STF:n kanssa Suomen Olympiakomitean roolissani, ja en malta odottaa yhteistyön jatkamista valmentajien, urheilijoiden, asiantuntijatiimin sekä muiden sidosryhmien, kuten seurojen, luokkaliittojen ja yhteistyökumppanien kanssa. Toivon, että yllämme tuottavaan yheisty