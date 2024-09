UN Global Compact Suomen uusi vertaisoppimisryhmä avartamaan Skanskan monimuotoisuustyötä

UN Global Compact Suomi on lanseerannut uuden DEI-teemoihin (Diversity, Equity and Inclusion) keskittyvän vertaisoppimisryhmän, jossa yritykset pääsevät verkostoitumaan ja oppimaan monimuotoisuuden ajankohtaisimmista kysymyksistä. Skanska on valittu ensimmäistä kertaa järjestettävään ryhmään 22 muun yrityksen kanssa.