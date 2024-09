Pälkäneen rauniokirkon lasikatteelle tukea EU:n maaseuturahastosta

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tukea Pälkäneen rauniokirkon lasikatteen rakentamiselle EU:n maaseuturahastosta. Yleishyödyllisen investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin puoli miljoonaa, josta EU:n maaseuturahoituksen osuus on 50 prosenttia. Hankkeen toteuttajana toimii Pälkäneen Rauniokirkon suojeluyhdistys ry, joka on tehnyt pitkään työtä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen hyväksi.