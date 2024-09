Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomääritys

Autoilija – hirvet ovat taas liikkeellä 3.9.2024 08:45:53 EEST | Tiedote

Jälleen on se aika vuodesta, kun hirvionnettomuuksien vaara on suurimmillaan ja liikenteessä on syytä noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta. Tilastojen mukaan syys-joulukuussa tapahtuu eniten hirvieläinonnettomuuksia.