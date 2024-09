Perusteltu päätelmä Sotkamo Silver Oy:n rikastushiekka-allasalueen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Vahingoittunutta raakkuesiintymää ennallistetaan Suomussalmella 23.8.2024 13:37:44 EEST | Tiedote

Hakkuutöistä on aiheutunut mittavia vahinkoja Suomussalmella sijaitsevaan raakkuesiintymään. Metsähallitus on aloittanut alueen ennallistamistoimet. Kainuun ELY-keskus jatkaa tiivistä yhteydenpitoa Metsähallituksen kanssa ja on tehnyt oman tutkintapyyntönsä esiintymän vahingoittumisesta poliisille. Harkinnassa on myös luontovahinkoon liittyvän hallintomenettelyn aloittaminen.