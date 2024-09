Tervetuloa Katajamäen naapuriin!

Anu Holopaisen Salome kertoo kolmiodraamasta, jonka yhtenä osapuolena onkin kone – Äänikirjassa Salomen osuudet lukee tekoäly 30.5.2024 12:26:04 EEST | Tiedote

Salome on ravisuttava kuvaus rakkaudesta, tekoälystä ja ihmisyydestä. Millainen on parisuhde koneen kanssa? Mitä tapahtuu, kun ihmiseltä oppivan koneen oma tietoisuus herää? Voiko kone olla mustasukkainen? Entä voiko sen kriisin tullen vain sammuttaa? Salomen äänen on antanut äänikirjaan näyttelijä Jane Kääriäinen. Ääni on tuotettu tekoälyllä.