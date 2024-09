Aluehallitus päätti kansainvälisen rekrytoinnin edistämisestä hyvinvointialueella

Kokouksen asioina olivat muun muassa vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus ja kansainvälisen rekrytoinnin edistäminen hyvinvointialueella.

Kymenlaakson hyvinvointialueen osavuosikatsaus 2/2024

Talousarvio vuodelle 2024 on noin 65 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen toteuma vuoden 2024 tammi-heinäkuulta on noin 29 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tulos koko tilikaudelta on arvioitu talousarviota heikommaksi, 73,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Ennuste on pysynyt samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa huhtikuussa 2024.

Aluehallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedokseen ja toimittaa sen aluevaltuustolle tiedoksi.

Kansainvälisen rekrytoinnin edistäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella osana henkilöstön riittävyyden varmistavaa henkilöstöpolitiikkaa

Kansainvälisen rekrytoinnin tarvetta ja lähtökohtia on arvioitu osana hyvinvointialueen tuottavuusohjelmaa syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana. Kansainvälinen rekrytointi on yksi keinoista, joilla pyritään turvaamaan riittävä henkilöstömäärä palvelutuotannossa. Tavoitteena on eettisiä kansainvälisen rekrytoinnin periaatteita noudattavien kumppanien löytäminen kilpailutuksen kautta.

Aluehallitus päätti, että kansainvälistä rekrytointia edistetään osana hyvinvointialueen henkilöstön riittävyyden varmistavaa henkilöstöpolitiikkaa. Lisäksi kansainvälisen rekrytoinnin jatkovalmistelu, kilpailutus ja toimeenpano tehdään hallintosäännön mukaisin päätös- ja hankintavaltuuksin.

Lisätietoja

Osavuosikatsauksesta lisätietoja antaa:

Kati Kälviäinen

talousjohtaja

p. 040 682 1290, kati.kalviainen@kymenhva.fi

Kansainvälisen rekrytoinnin edistämisestä hyvinvointialueella lisätietoja antaa:

Marjut Nieminen

henkilöstöjohtaja

p. 040 661 3254, marjut.nieminen@kymenhva.fi

Nina Brask

aluehallituksen puheenjohtaja

p. 040 195 4847, nina.brask@luottamus.kymenhva.fi

Harri Hagman

hyvinvointialuejohtaja

p. 020 633 2113, harri.hagman@kymenhva.fi