Vihreät: HSL:n tulee kohtuullistaa lippujen hintoja

Helsingin Vihreät: Joukkoliikenteen lipun hintoja tulee laskea, ei nostaa 17.6.2024 10:13:00 EEST | Tiedote

Petteri Orpon oikeistohallituksen korotukset joukkoliikenteen arvonlisäveroon aiheuttavat Helsingin seudun joukkoliikenteessä poikkeuksellisen kovan paineen nostaa lipunhintoja. HSL ilmoitti viime viikolla, että suunnittelee jopa kahdeksan prosentin korotuksia lippujen hintoihin. Tämän myötä AB-alueen kausilipun hinta nousisi nykyisestä 66,60 eurosta noin 72 euroon. “Vihreät eivät tule kannattamaan tällaisia joukkoliikenteen lippujen hintojen korotuksia”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen. “Kokoomusjohtoinen hallitus on tehnyt arvovalinnan ja käyttänyt satoja miljoonia kaikkien veronmaksajien rahoja autoilun tukemiseen samaan aikaan kun se tekee joukkoliikenteestä kalliimpaa. Tämä on erityisen törkeää aikana, jolloin monien pienituloisten ihmisten arjen kustannukset ovat yleisen elinkustannusten nousun myötä jo todella korkealla. Valtion tulee korvata joukkoliikenteen arvonlisäveron nosto HSL:lle”, Pasanen vaatii. “Joukkoliikenteen käyttäjiä on erityisen paljo