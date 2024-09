Raakkuvesien uudet toivot syntyvät Konneveden tutkimusasemalla

Raakun elämä on hidasta, mutta Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman altaissa käy nyt kova vipinä. Konnevedellä on Suomen ainoa raakkujen laitoskasvattamo. Siellä raakkuja on kuntoutettu jo vuodesta 2016. Hyvissä oloissa on alkanut tapahtua – virtaavien vesien ikivanhat asukit lisääntyvät nyt vauhdikkaasti.