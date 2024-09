Koronarokotusten ajanvaraus auennut yli 75-vuotiaille

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) portaittain käynnistynyt koronarokotusten ajanvaraus on sujunut hyvin. 80 vuotta täyttäneiden ja voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset ovat yhä käynnissä, ja 75–79-vuotiaiden rokotukset on voitu käynnistää ennakoitua aikaisemmin. Aikoja on tällä hetkellä hyvin saatavilla.