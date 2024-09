Pääkaupunkiseudun asumiskulut edelleen kasvussa

Nyt on korjaushankkeiden kulta-aika 25.4.2024 09:07:30 EEST | Tiedote

Rakennusala ja erityisesti uudisrakentaminen on ollut synkässä suhdanteessa pian pari vuotta. Kuumaan markkinaan verrattuna nyt on mahdollisuus säästää sekä materiaaleista että työkustannuksista. Lisäksi korkojen ennakoidaan laskevan jo tämän vuoden aikana. Juuri nyt on otollinen hetki korjaushankkeille.