The Shortcutin Spark-ohjelman avajaisissa poliitikot yksimielisiä – Lisää ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä Suomeen

Helsingissä järjestettiin Startup-säätiön alaisen The Shortcut -järjestön uuden Spark -ohjelman avaustilaisuus. Kyseessä on non-profit -periaatteella toimiva järjestö, jonka tehtävä on tukea ulkomailta Suomeen muuttaneiden startup-yritystoiminnan käynnistämistä Suomessa. Spark-ohjelma on sen yhdessä mm. Googlen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttama erityisesti naisiin ja ei-binäärisiin henkilöihin keskittyvä valmennusohjelma, jonka uusi kausi avattiin seminaarilla.