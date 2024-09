Miljoonaluokan leikkaukset näivettävät suomalaista kulttuuria

Hallitus päätti budjettiesityksessään leikata kulttuurista yli 17 miljoonaa euroa ensi vuonna ja leikkaukset jatkuvat myös tulevina vuosina. Kulttuurin rahoitukseen todennäköisesti vaikuttaa osaltaan myös Yleisradiota koskevat leikkaukset.

– Suomi on pieni kielialue ja markkina, joten monipuolinen ja laadukas kotimainen kulttuuritarjonta edellyttää myös julkista tukea. Määrärahaleikkaukset johtavat kulttuuritarjonnan merkittävään supistumiseen, varoittaa SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen.

Suomalaisen kulttuuritarjonnan supistuminen johtaa siihen, että ihmiset päätyvät kuluttamaan yhä enemmän vain ulkomaisia sisältöjä. Pahimmillaan tämä voi kiihdyttää suomen kielen näivettymistä ja suomalaisen kulttuurin omaleimaisuuden vähenemistä.

Kulttuuriala on Suomessa myös merkittävä työllistäjä.

– Kulttuurileikkaukset kohdistuvat raskaimmin esittävän taiteen kenttään, jossa suuri osa budjetista menee palkkoihin ja palkkioihin. Saman aikaan juuri esittävän taiteen kenttä on tarjonnut kulttuurialalla kipeästi kaivattavia työsuhteita. Massiiviset leikkaukset uhkaavat juuri työsuhteiden varmuutta, jota pitäisi päinvastoin päästä vahvistamaan, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton toiminnanjohtaja Karoliina Huovila muistuttaa.

Kulttuurin ohessa kulutetaan merkittävä määrä myös muita palveluja, kuten kuljetus-, ravitsemus- ja majoituspalveluita. Sen takia kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset säteilevät laajemminkin talouteen.

Kulttuurialan ammattilaisten näkökulmasta epävarmuutta kasvattaa määrärahaleikkausten ohella myös sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset.

– Hallituksen leikkaukset kulttuuriin ja sosiaaliturvaan asettavat kulttuurialan työntekijät kohtuuttomaan asemaan, kun samalla rajusti heikennetään esimerkiksi työttömyysetuuksia ja asumisen tukea. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että leikkauksia kohtuullistetaan, jotta suomalaisen kulttuurin tekijät pystyvät jatkamaan arvokasta työtään, Syvärinen vaatii.

Orpon-Purran hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt laatia kulttuuripoliittisen selonteon. Selontekoluonnos on julkaistu ja se on lausuntokierroksella 14.10.2024 asti.

– Kulttuuripoliittisen selonteon hyvien tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös riittäviä määrärahoja. Teot ja puheet eivät saa olla ristiriidassa, Syvärinen muistuttaa.