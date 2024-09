SDP:n Niina Malm: Perussuomalaisten lupaukset eivät taaskaan pitäneet

- Kun ammatilliseen koulutukseen kohdistetaan perussuomalaisten vahtivuorolla 120 miljoonan leikkaukset, vaikka juuri perussuomalaiset puhui ennen eduskuntavaaleja ammatillisen koulutuksen kunnianpalautuksesta, on pakko kysyä, miksi Purran perussuomalaisten takki on kääntynyt jälleen kerran.

- Toisin kuin hallituksesta väitetään, ammatillisen koulutuksen leikkaukset osuvat kipeästi myös ensimmäistä tutkintoaan suorittaviin suomalaisiin nuoriin, joille on jatkossa tarjolla vähemmän tukea. Ja kun nämä nuoret muutaman vuoden päästä toivon mukaan valmistuvat työelämään, odottaa siellä jo seuraava yllätys: vakituisen työpaikan saamista on vaikeutettu, irtisanomista helpotettu ja työnantajan saneluvaltaa lisätty, Malm sanoo.

Malm muistuttaa, että hallituksen esitys paikallisen sopimisen laajentamisesta järjestäytymättömiin yrityksiin osuu erityisen kipeästi suomalaisiin ammatillisiin osaajiin.

- Jatkossa unkarilaisen sähkömiehen kanssa voidaan tehdä sopimus Unkarissa, ilman kunnollista valvontaa ja suomalaista sopimusturvaa. Kun ulkomaisen halpatyövoiman tuonti Suomeen helpottuu, kärsijöitä ovat myös suomalaiset työntekijät, joiden kohtalona on palkkojen polkeminen tai työpaikkojen menetys. Näinkö perussuomalaiset nostaa suomalaiset ammatilliset osaajat arvoonsa?



- Perussuomalaisten piti olla suomalaisten työntekijöiden puolella ja leikata suomalaisten kannalta toisarvoisista kohteista – lopputuloksena on, että suomalaiselta työntekijältä on vedetty matto alta ja kaikesta on leikattu, paitsi varakkaimpien veronalennuksista ja yksityisten terveysjättien yritystuista. Väkisinkin on käynyt mielessä, ymmärretäänkö perussuomalaisissa edes kunnolla, millaisia päätöksiä puolue on kokoomuksen apupoikana kuittaamassa, Malm päättää.