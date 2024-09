SDP:n Tytti Tuppurainen Kiovassa: Ukrainan omaa asetuotantoa rahoitettava EU-jäsenmaan ehdoin

Puheenvuorossaan Tuppurainen korosti länsiaseiden käyttörajoitusten välitöntä poistamista.

– Ukrainalla täytyy olla kyky tuhota ohjukset jo niiden laukaisualustoille Venäjän puolella. Tämä on erittäin tärkeää nyt, kun Iran on ryhtynyt toimittamaan satoja ballistisia ohjuksia Venäjälle Ukrainan kaupunkien terrorisoimiseksi, Tuppurainen totesi.

Lännen on toimitettava Ukrainan tarvitsemaa aseapua viipymättä. Ukraina tarvitsee muun muassa pitkän kantaman ohjuksia, tykistöammuksia ja miinanraivauskalustoa.

Tuppuraisen mukaan Ukrainan oma asetuotanto on erittäin kehittynyttä. Siltä ei puutu osaamista eikä tuotantokapasiteettia. Kapeikko koskee rahoitusta, jonka avaamiseksi Tuppurainen esitti Ukrainan kohtelemista EU-jäsenmaan ehdoin. – Ukrainan asetuotannolle on annettava rahoitusta aivan kuten se olisi jo EU:n jäsenmaa. Tämä olisi nopein ja tehokkain tapa nostaa Ukrainan asetuotantoa puolustustaistelun vaatimalle tasolle, Tuppurainen sanoo.

Jaltan konferenssissa Tuppurainen alusti perjantaina sotataloudesta lounaskeskustelussa, jonka puheenjohtajana toimi Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt. Tuppurainen toi esille Euroopan talouskasvun edellytyksiä, kuten ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja investointeja. – Tarve eurooppalaiselle investointirahastolle on ilmeinen. Yhteinen puolustus edellyttää mittavia investointeja, joita ei saada käyntiin ilman yhteiseurooppalaista rahastoa.

Talouskasvun edellytyksistä puhuessaan Tuppurainen korosti yhteismarkkinoita sekä työvoiman vapaata liikkuvuutta. Tuppurainen arvosteli Saksan päätöstä ottaa käyttöön sisärajatarkastukset Schengen-alueella.

Vierailullaan Kiovassa Tuppurainen vakuuttui Ukrainan kyvystä voittaa sota.

Münchenin turvallisuuskonferenssin puolustuspolitiikan pyöreä pöytä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Jaltan konferenssin yhteydessä. Yalta European Strategy (YES) on merkittävä keskustelufoorumi, joka keskittyy Ukrainan eurooppalaiseen tulevaisuuteen. YES kokoaa hallitusten ja opposition edustajia Ukrainasta, EU:sta ja Yhdysvalloista sekä globaalisti. Konferenssi on järjestetty vuodesta 2004 alkaen.