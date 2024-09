Mediakutsu: ”Muutos ja johtaminen epävarmuudessa” Lauri Ratia Niemi Palvelujen aamiaistilaisuudessa ti 17.9. klo 9: Niemi kertoo, kuinka vastaa maailman muutokseen

”Urheilun sankarteot tehdään hiilineutraalilla Stadionilla jo vuonna 2024” – Olympiastadion lähtee kovalla tavoitteella mukaan Niemi40haasteeseen 7.12.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Suomalaisen urheilun ja tapahtumien perinteikäs maamerkki Olympiastadion lähtee Niemi40haasteeseen kunnianhimoisella tavoitteella: tähtäin on hiilineutraalius jo vuonna 2024. ”Ilmastotyömme on hyvässä vauhdissa. Uskomme, että ympäristöasiat korostuvat entisestään myös tapahtumajärjestäjien valintakriteeristössä”, Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen arvioi. Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi on samaa mieltä: ”Ilmastovastuu on sekä välttämättömyys että valtti.”