Johannes Anyury vierailee Helsingin kirjamessuilla

20.8.2024

Humoristisista ja monipuolisista lastenkirjoistaan ​​palkittu Malin Klingenberg on jo useamman vuoden ajan työstänyt kolmiosaista fantasiatrilogiaa. Suuri työ on tullut päätökseen ja Gibatin tarinoiden ensimmäinen osa, Tasangon tyttäret (suom. Outi Menna), julkaistaan 10. syyskuuta. 9–12-vuotialle suositeltu kirjasarja kertoo maasta, jota hallitaan ankaralla kädellä ja lapsista, joilla on salattuja voimavaroja nousta aikuisten tylyä maailmaa vastaan. Klingenberg on julkaissut lähes 30 teosta; kuvakirjoja, helppolukuisia kirjoja, oppikirjoja ja lastenromaaneja. Hän on tänä vuonna toista kertaa ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi ja hänelle on myönnetty sekä Runeberg Junior -palkinto että Svenska litteratursällskapetin palkinto. Hänen kirjansa Viisi hauvaa (suom. Outi Menna) valittiin äskettäin IBBY:n kunnialistalle vuodelle 2024.