Kannusali kutsuu perheet nauttimaan värikkäistä elämyksistä maanalaisessa kulttuuritilassa

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 11.9.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan, että Espoonlahden alueella sijaitsevien ryhmäperhepäiväkotien Pihlajan ja Vaahteran toiminta päättyy 31.7.2025 mennessä. Molempien ryhmäperhepäiväkotien tilat on alun perin suunniteltu asunnoiksi eivätkä ne täytä nykyisiä varhaiskasvatuksen tilavaatimuksia. Tilat eivät ole esteettömät ja niissä on runsaasti korjaustarpeita. Näistä syistä kaupunki luopuu varhaiskasvatustoiminnasta tiloissa. Päätös on kasvun ja oppimisen toimialan palveluverkkoperiaatteen mukainen. Lautakunta on aiemmin linjannut, että varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään mm. luopumalla harkitusti pienistä, epätarkoituksenmukaisista ja huonokuntoisista tiloista. Lautakunta hyväksyi muut asiat esityslistan mukaisesti.