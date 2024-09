Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 17.9.2024

Leikkipuisto Filpuksen uudistettu ulkoalue on avattu Malmilla 13.9.2024 15:45:19 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki on uudistanut Filpuksenpuiston ulkoalueet, ja puisto on jälleen auki pienille ja isommillekin leikkijöille. Kesäpäivien vetonaulaksi puistossa on säilytetty ja kunnostettu kahluuallas.