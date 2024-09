Business Finlandin rooli kasvun vauhdittajana laajenemassa suurten puhtaiden teollisten investointien tukiohjelmien myötä

Suomen täytyy pitää kiinni kansainvälisistä osaajistaan 26.8.2024 08:37:51 EEST | Tiedote

Työperäisen maahanmuuton ja siihen liittyvän työnhakuaikasäännön ympärillä käytävä vilkas keskustelu on herättänyt huolta kansainvälisten osaajien asemasta Suomessa. Work in Finlandin johtaja Laura Lindeman painottaa, että Suomen on vahvistettava sitoutumistaan ulkomaisiin työntekijöihin ja huolehdittava siitä, että he kokevat olonsa tervetulleiksi ja turvatuiksi myös taloudellisesti epävarmoina aikoina.