Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Vapo Terra Oy:n Kairinevan ja Peränevan tuuli- ja aurinkovoimapuiston YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa)

Vapo Terra Oy suunnittelee Kairinevan ja Peränevan tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan alueille. Hankealue on kooltaan noin 2260 hehtaaria ja se sijoittuu Venetjoen tekojärven länsipuolelle. Hankealueelle suunnitellaan 19–22 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Aurinkovoiman osalta arviointiselostuksessa on kolme vaihtoehtoa, joista laajin on pinta-alaltaan 324 hehtaaria.