SDP:n Niina Malm: Minimiehdoista maksimeihin? Karu todellisuus ja vielä heikompi tulevaisuus

SAK:n tuoreen kyselyn tulokset paljastavat vakavan huolen hallituksen ajamasta paikallisen sopimisen lisäämisestä. Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä lähes kolmannes (32 %) on sitä mieltä, että heidän työnantajansa on rikkonut työehtosopimusta tai lakia viimeisen vuoden aikana. Työnantajien painostus työehtojen heikentämiseksi on jo siis nyt arkipäivää monilla työpaikoilla.