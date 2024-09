Yrittäjägallup: Etätöiden koetaan lisänneen tuottavuutta, vaikka ideointi on vähentynyt

Yrittäjägallup: Joka viidennellä pk-yrityksellä vaikeuksia löytää työvoimaa 14.9.2024 05:00:00 EEST | Tiedote

Pk-yritysten työvoimapula on pysynyt ennallaan, kertoo tuore Yrittäjägallup. – Osaavan työvoiman löytyminen on edelleen merkittävä ongelma pk-yrityksille, vaikka työttömyys on hieman lisääntynyt, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.