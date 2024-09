Melanie Joyn merkkiteos eläinten oikeuksista suomeksi – tekijä saapuu kirjamessuille

Apua ja toivoa työssä uupuneille 28.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Yhä useampi suomalainen uupuu työelämässä. Mikä on vialla, jos palkkatyöstä on tullut liian ahdistavaa? Marjo Mattila on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Työssään sosiaalialalla hän on itse kokenut kahdesti toistuneen työuupumuksen ja masennuksen.