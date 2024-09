SDP:n Filatov: Monikriisi koettelee lasten ja nuorten tulevaisuutta

Filatov muistuttaa, että lasten ja nuorten hyvinvointi on koko yhteiskuntamme tulevaisuuden perusta ja on aikuisten tehtävä varmistaa, että he saavat tarvitsemansa tuen.

– Erityistä tukea tarvitsevat haavoittuvassa asemassa olevat lapset. Tiedämme, että lastensuojelun tarve on kasvanut paljon. Lapset ja perheet eivät saa apua ajoissa. Tässä Suomen on pystyttävä parempaan.

– Liian moni lapsi joutuu kokemaan kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai altistuu perheväkivallalle kotonaan. Kynnys avun hakemiseen on korkea. Palveluissa ei riittävästi tunnisteta lähisuhdeväkivaltaa eikä oteta sitä puheeksi. Tässäkin pystymme parempaan. Lähisuhdeväkivallan kierre on katkaistavissa. Ilman apua jäämisestä seuraa psyykkisiä ja muita vaurioita sekä isot kustannukset.

Suomessa on perinteisesti vallinnut yhteinen näkemys siitä, että kannamme yhdessä laajaa sosiaalista vastuuta.

– Hyvinvointivaltion verotus, tulonjakopolitiikka, sosiaaliturva ja palvelut ovat yhdessä toimineet liisterinä, jossa olemme kaikki kiinni, Filatov kuvailee.

– Suomessa eriarvoisuuden ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat olleet yhteiskuntapolitiikan yhteisiä tavoitteita. Hyvinvointivaltion idea on, että me kaikki osallistumme kustannusten maksamiseen ja me kaikki hyödymme silloin, kun apua tarvitsemme. Siksi on tärkeää, että talouden tasapainottaminen tehdään reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla.

Filatov huomauttaa, että köyhyyden vähentäminen ehkäisee monia muita ongelmia ja että erityisesti lapsiperheköyhyyteen on kiinnitettävä huomiota.

– Säästetään lapset säästöiltä. Köyhyys ei ole vain rahan puutetta, vaan se on myös emotionaalista ja sosiaalista köyhyyttä. Vaurioittavinta on vauvaperheköyhyys. Se näkyy myöhemmin muita yleisempinä mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmina. Köyhyys sulkee lapsen monista muille lapsille kuuluvista mahdollisuuksista mm. harrastuksista, joskus kaveripiiristäkin. Tähän meillä ei yksinkertaisesti ole varaa!

Eduskunnan II varapuhemies Tarja Filatov puhui Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerin Riitta Särkelän läksiäistilaisuudessa Helsingissä torstaina 19.9.