TAMK sai Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -laatutunnuksen

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 2024: TAMKissa on 688 aloituspaikkaa viidellä koulutusalalla 22.8.2024 12:24:50 EEST | Tiedote

Syksyn yhteishaussa Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa 25 tutkinto-ohjelmaa viidellä eri koulutusalalla. Haettavana on paikkoja sekä alempiin (AMK) että ylempiin (YAMK) tutkinto-ohjelmiin. Opinnot alkavat tammikuussa, ja aloituspaikkoja on yhteensä 688. Hakuaika on 28.8.–11.9.2024.