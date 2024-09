Kokoomuksen Sarkomaa: Lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriotteen tarkistaminen pakolliseksi myös lyhyissä työsuhteissa

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen, jonka tavoitteena on varmistaa, että jokaisen lasten kanssa työskentelevän taustat on tarkistettu. Tämä vahvistaa lasten suojelua ja turvallisuutta esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa.